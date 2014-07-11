《香港重要政经日程》--7月11日-7月22日

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
================== 今日重要政经消息=================
7月11日（周五）
-- 依波路 首日挂牌。
-- 先达国际 首日挂牌。
-- 博大绿泽 首日挂牌。
-- 中国飞机租赁 首日挂牌。
-- 恒宝企业 首日挂牌。
--10:30 霭华押业 股东周年大会。
--11:00 华侨城 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月14日（周一）
-- 6月份外汇基金境外资产数字。
--10:00 富豪酒店 股东特别大会。
--10:45 世纪城市 股东特别大会。
7月15日（周二）
-- 中国圣牧 首日挂牌。
-- 林麦集团 公布中期业绩。
--11:00 勒泰商业地产 股东特别大会。
7月16日（周三）
--10:00 好孩子 股东特别大会。
--11:00 光汇石油 股东特别大会。
--15:00 I.T Limited 股东周年大会。
--16:00 远东控股 股东特别大会。
7月17日（周四）
-- 香港公布4-6月失业率。
-- 维达国际 公布中期业绩。
--16:00 万达商业地产 股东特别大会。
7月18日（周五）
--10:30 香港教育 股东特别大会。
--15:00 伟易达 股东周年大会。
7月21日（周一） -- 香港公布6月份消费物价指数。
-- 港灯--SS 公布中期业绩。
--10:30 五矿资源 股东特别大会。
*7月22日（周二）
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- 长江基建集团 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿