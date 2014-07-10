宏源期货：沪铜反弹或止步于52,000元/吨，供应偏紧格局缓解

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下内容节选自7月10日的《期货日报》：
6月中旬以来，随着青岛港贸易融资事件告一段落，中国央行再次定向降准，以及中国和美国制造业复苏力度增强，铜价持续反弹。7月3日以来，铜现货开始出现贴水，现货供应紧张格局有所缓解，短期铜价反弹有可能止步于52,000元/吨。
铜库存流入国储和融资铜仓库，是前期铜现货供应偏紧的主要原因，也是铜价反弹的最主要原因。铜价反弹至50,000元/吨之上后，产量增加将反过来限制铜价进一步反弹的空间。更重要的是，在铜价反弹至51,500元/吨之上后，铜现货开始出现贴水，这说明现货供应已经增加，供应偏紧格局有所缓解。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季