宏源期货：沪铜反弹或止步于52,000元/吨，供应偏紧格局缓解

铜库存流入国储和融资铜仓库，是前期铜现货供应偏紧的主要原因，也是铜价反弹的最主要原因。铜价反弹至50,000元/吨之上后，产量增加将反过来限制铜价进一步反弹的空间。更重要的是，在铜价反弹至51,500元/吨之上后，铜现货开始出现贴水，这说明现货供应已经增加，供应偏紧格局有所缓解。(完)