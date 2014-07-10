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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 09:55 BJT

宏源期货：沪铜反弹或止步于52,000元/吨，供应偏紧格局缓解

以下内容节选自7月10日的《期货日报》：

6月中旬以来，随着青岛港贸易融资事件告一段落，中国央行再次定向降准，以及中国和美国制造业复苏力度增强，铜价持续反弹。7月3日以来，铜现货开始出现贴水，现货供应紧张格局有所缓解，短期铜价反弹有可能止步于52,000元/吨。

铜库存流入国储和融资铜仓库，是前期铜现货供应偏紧的主要原因，也是铜价反弹的最主要原因。铜价反弹至50,000元/吨之上后，产量增加将反过来限制铜价进一步反弹的空间。更重要的是，在铜价反弹至51,500元/吨之上后，铜现货开始出现贴水，这说明现货供应已经增加，供应偏紧格局有所缓解。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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