信达期货：沪银迎来做空机会，因美元走强及地缘政治因素淡化

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下内容节选自7月10日的《期货日报》：
经过6月中旬的大涨后，目前白银期价已经在4,300元/千克一线横盘半个月，市场分歧渐大。在美元指数走强、CFTC多空指数进入做空领域和地缘政治因素淡化等影响下，白银期货价格重心在下移，上冲动力衰竭。建议在4,300—4,400元/千克做空，止损设在4,450元/千克，目标4,000元/千克。
ETF反映贵金属的投资需求，其持仓增减对贵金属价格至关重要。6月的数据显示，白银ETF持仓开始出现松动，从6月至今其持仓减少300吨。COMEX白银库存一直处于高位，表明可供交割的白银非常充足，也说明目前白银过剩，基金逼仓的可能性降低。从上期所白银1412合约期现货价差来看，目前期货仍处于升水，利于做空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季