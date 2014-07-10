信达期货：沪银迎来做空机会，因美元走强及地缘政治因素淡化

以下内容节选自7月10日的《期货日报》：

经过6月中旬的大涨后，目前白银期价已经在4,300元/千克一线横盘半个月，市场分歧渐大。在美元指数走强、CFTC多空指数进入做空领域和地缘政治因素淡化等影响下，白银期货价格重心在下移，上冲动力衰竭。建议在4,300—4,400元/千克做空，止损设在4,450元/千克，目标4,000元/千克。

ETF反映贵金属的投资需求，其持仓增减对贵金属价格至关重要。6月的数据显示，白银ETF持仓开始出现松动，从6月至今其持仓减少300吨。COMEX白银库存一直处于高位，表明可供交割的白银非常充足，也说明目前白银过剩，基金逼仓的可能性降低。从上期所白银1412合约期现货价差来看，目前期货仍处于升水，利于做空。(完)

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