期货日报：郑糖短期还将弱势运行，供应过剩是主导因素

以下内容节选自7月10日的《期货日报》：

厄尔尼诺高概率发生的预期，在上半年一直支撑农产品期货偏强运行。但近期农产品价格整体下跌，给多头浇了一盆凉水。纵观厄尔尼诺发生的年度，大部分农产品期价并未有过激上涨，反而呈现下跌态势。目前，国内外糖价上涨明显乏力，供应过剩还是主导因素，短期白糖价格恐将弱势运行。

眼下，国内食糖市场压力较为沉重，主要表现为库存庞大。虽然食糖生产结束，供应压力明显减弱，但消费低迷窘境无法摆脱。截至6月底，本制糖期全国累计销售食糖790.05万吨，同比下降254万吨；产销率降至59.32%，同比下降20%，为近10个榨季以来最低水平。这造成国内工业库存达到541万吨的历史天量，比去年同期翻了一番。而且，含糖食品加工业增速放缓，会进一步延缓食糖消费进度。因此，库存消化将是一个漫长过程。

技术上，郑糖1501合约价格已于周一放量大跌，下破4,890元/吨，该处是圆弧顶形态的颈线位。短期均线纷纷下叉中长期均线，空头排列格局基本形成。周线MACD指标双线在中轴附近粘合后再度死叉，预示着市场将展开技术性跌势。短期重点关注颈线位突破确认，一旦成功，糖价将步入短期下跌趋势行情。若以圆弧形态突破推算，目标价格或在4,500元/吨附近。(完)

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