期货日报：郑糖短期还将弱势运行，供应过剩是主导因素

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下内容节选自7月10日的《期货日报》：
厄尔尼诺高概率发生的预期，在上半年一直支撑农产品期货偏强运行。但近期农产品价格整体下跌，给多头浇了一盆凉水。纵观厄尔尼诺发生的年度，大部分农产品期价并未有过激上涨，反而呈现下跌态势。目前，国内外糖价上涨明显乏力，供应过剩还是主导因素，短期白糖价格恐将弱势运行。
眼下，国内食糖市场压力较为沉重，主要表现为库存庞大。虽然食糖生产结束，供应压力明显减弱，但消费低迷窘境无法摆脱。截至6月底，本制糖期全国累计销售食糖790.05万吨，同比下降254万吨；产销率降至59.32%，同比下降20%，为近10个榨季以来最低水平。这造成国内工业库存达到541万吨的历史天量，比去年同期翻了一番。而且，含糖食品加工业增速放缓，会进一步延缓食糖消费进度。因此，库存消化将是一个漫长过程。
技术上，郑糖1501合约价格已于周一放量大跌，下破4,890元/吨，该处是圆弧顶形态的颈线位。短期均线纷纷下叉中长期均线，空头排列格局基本形成。周线MACD指标双线在中轴附近粘合后再度死叉，预示着市场将展开技术性跌势。短期重点关注颈线位突破确认，一旦成功，糖价将步入短期下跌趋势行情。若以圆弧形态突破推算，目标价格或在4,500元/吨附近。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季