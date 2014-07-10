《独家新闻》德国商业银行或支付6-8亿美元以了结美国当局调查--消息

英国政经：国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
伊朗这家国家支持的航运公司在2008年被美国列入经济制裁名单，因据称其支持伊朗扩散大规模杀伤性武器。消息人士称，德国商业银行被指在明知这家公司遭制裁的情况下还与之做生意。
德国商业银行代表拒绝就有关指控及和解金额置评。
一位消息人士称，和解有可能在未来几周达成。
美国司法部、曼哈顿地方检察官办公室和纽约州金融局拒绝置评。目前亦尚无法立即联系上其他有关机构置评。
德国商业银行是最新一家与美国当局进行和解协商的银行。法国巴黎银行 上周与美国达成89亿美元的协议，和解对法巴违反美国制裁规定，为苏丹、伊朗和古巴等国相关不当往来的调查。
消息人士称，美国当局目前也在调查意大利裕信银行(UniCredit) 、法国农业信贷银行(Credit Agricole) 、法国兴业银行 和德意志银行 ，看他们是否有违反制裁规定。(完) (编译 许娜/白云; 审校 李婷仪)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)