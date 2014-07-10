《独家新闻》德国商业银行或支付6-8亿美元以了结美国当局调查--消息

伊朗这家国家支持的航运公司在2008年被美国列入经济制裁名单，因据称其支持伊朗扩散大规模杀伤性武器。消息人士称，德国商业银行被指在明知这家公司遭制裁的情况下还与之做生意。

德国商业银行代表拒绝就有关指控及和解金额置评。

一位消息人士称，和解有可能在未来几周达成。

美国司法部、曼哈顿地方检察官办公室和纽约州金融局拒绝置评。目前亦尚无法立即联系上其他有关机构置评。

德国商业银行是最新一家与美国当局进行和解协商的银行。法国巴黎银行 上周与美国达成89亿美元的协议，和解对法巴违反美国制裁规定，为苏丹、伊朗和古巴等国相关不当往来的调查。

消息人士称，美国当局目前也在调查意大利裕信银行(UniCredit) 、法国农业信贷银行(Credit Agricole) 、法国兴业银行 和德意志银行 ，看他们是否有违反制裁规定。(完) (编译 许娜/白云; 审校 李婷仪)