光大期货：大连鸡蛋期货投机多单可逢低买入，供应料持续紧张

周三，鸡蛋期货小幅低开后继续下行，截至收盘，主力1409合约减仓9604手，期价较前期高点下跌84元/500千克，跌幅1.56%。技术图表显示，自本周一开始鸡蛋期价冲高回落，短期均线系统开始粘合向下，进入短线调整期，但周线及月线图表均线仍发散向上，因此在鸡蛋期价调整过程中，投机多单仍可逢低买入。