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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 10:10 BJT

光大期货：大连鸡蛋期货投机多单可逢低买入，供应料持续紧张

以下内容节选自7月10日的《期货日报》：

周三，鸡蛋期货小幅低开后继续下行，截至收盘，主力1409合约减仓9604手，期价较前期高点下跌84元/500千克，跌幅1.56%。技术图表显示，自本周一开始鸡蛋期价冲高回落，短期均线系统开始粘合向下，进入短线调整期，但周线及月线图表均线仍发散向上，因此在鸡蛋期价调整过程中，投机多单仍可逢低买入。

价格方面，继前两周鸡蛋价格大幅上涨后，本周鸡蛋现货价格涨势放缓。供应方面，目前产区贸易商库存与养殖户库存都不多，鸡蛋供应偏紧，养殖户惜售，贸易商收货困难。需求方面，目前销区贸易商库存不多，自7月开始南方大中专院校开始集中放假，受此影响，销区要货减少，销区供应偏紧情况略有改善。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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