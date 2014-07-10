光大期货：大连鸡蛋期货投机多单可逢低买入，供应料持续紧张

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下内容节选自7月10日的《期货日报》：
周三，鸡蛋期货小幅低开后继续下行，截至收盘，主力1409合约减仓9604手，期价较前期高点下跌84元/500千克，跌幅1.56%。技术图表显示，自本周一开始鸡蛋期价冲高回落，短期均线系统开始粘合向下，进入短线调整期，但周线及月线图表均线仍发散向上，因此在鸡蛋期价调整过程中，投机多单仍可逢低买入。
价格方面，继前两周鸡蛋价格大幅上涨后，本周鸡蛋现货价格涨势放缓。供应方面，目前产区贸易商库存与养殖户库存都不多，鸡蛋供应偏紧，养殖户惜售，贸易商收货困难。需求方面，目前销区贸易商库存不多，自7月开始南方大中专院校开始集中放假，受此影响，销区要货减少，销区供应偏紧情况略有改善。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季