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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 10:30 BJT

印尼股市：盘初上扬逾2%至一年高位，上日进行了总统选举

佐科和退役将军普拉博沃(Prabowo Subianto)根据相互矛盾的”快速计票”结果，均宣布自己赢得大选。

“未来几天市场可能上扬，但在选举委员会(KPU)公布正式结果前涨势可能难持久，”Sinar Mas资产管理公司的主管Jeffrosenberg Tan表示。(完) (编译 王兴亚/李爽；审校 张明钧/徐文焰)
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