台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料在0.72%附近

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(11日)

* 标售金额：100亿台币

* 预测区间：0.71-0.76%

* 受访机构：六家

路透台北7月10日 - 台湾央行将于周五标售100亿台币两年期定存单。路透调查显示，其加权平均得标利率料落在0.72%附近，较前次得标利率0.699%走高约2.1基点。

路透周四访谈六家金融机构，其中五家预估本次两年期存单加权平均得标利率将较集中在0.71-0.73%，另一家本土行库则预估将落在0.74-0.76%。

一大型银行交易人士指出，上周央行364天期存单得标利率高于预期，且较前次标售走高2.1基点，市场对一年期以上存单走扬预期存在，但对幅度较难拿捏，暂以2.1基点为估算标准，正好令预估利率落在0.72%。

“两年存单已进入升息循环，下标的人会往上写。”一位公股银行交易人士说。

市场资金调度人士多数认为，两年存单利率扬升力道与一年期大致相似，且该券的筹码只有100亿台币，即使银行端有资金去化的需求，亦难以完全满足，因此没有追价理由。

另位本土行库交易员指出，虽然市场对两年存单的扬升力道较为保守看待，但他认为两年期遭遇的升息风险较一年期更高，走扬的力道可能更甚一年期，因此预估均标或有机会走高至0.74%以上。

台湾央行上周五标售的1,200亿台币364天期定存单，加权平均得标利率为0.54%，高于市场预期的0.519%附近。

台湾央行此前的第二季底理监事会决议，连续三年维持重贴现率在1.875%不变，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，按月标售一次100亿台币额度。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%