更正-《全球主要央行动态》--7月10日

(更正：因英文原文报导有误，韩国央行一节中，韩国央行总裁仅表示一名委员“持不同意见”，并非“投票支持降息”)

以下所列为上周四下午至本周四(7月3日-7月10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致。会议记录显示，美联储设想利用隔夜回购协议和超额准备金利率，为目标利率设定上下限。尽管未宣布最后决定，但讨论已涉及到具体实施的细节。

里奇蒙联储总裁拉克尔表示，美国通胀率已经触底回升，并且在经济继续温和 增长的情况下升向目标水平。拉克尔称，生产率增长平缓、消费者适度支出及住房建设小幅 扩张，或令美国近期经济成长率保持在2-2.5%的水平--低于他稍早预计的逾3%。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，首季GDP大幅萎缩，与此同时就业岗位强劲增长是“非同寻常”的现象；但不会过于担心首季GDP萎缩。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉重申，欧洲央行准备在必要时动用“非常规工具”，并敦促欧元区各国遵守统一的财政规定，将合作扩展至经济改革领域。他告诫各国政府，必须“学会在国家治理方面协同行动”。

欧洲央行管委会委员柯恩指出，欧元汇价并未过强，欧洲央行不应逾矩影响汇率。柯恩指出，欧洲央行的本份是控制利率及通胀，任何对汇率所产生的影响都不应有针对性。

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，欧央行应当只在紧急情况下才采用大规模资产购买计划，比如在通缩马上将出现的情况下。劳滕施莱格称，大规模资产购买计划是欧洲央行的武器之一，但启用该计划的前提条件应当“特别高”，因为此计划的副作用很大。

据德国报纸报导，劳滕施莱格说，她预计近期欧洲央行不会开始购买债券。她说只有欧洲央行面临重大风险时才会考虑大规模购债，并表示“目前我真的看不到这 种状况”。

欧洲央行管委兼法国央行总裁诺亚表示，目前欧元区的低通胀使得金融条件受到约束，威胁到了整体范围内的经济复苏。他表示，欧洲央行已经准备好，“如果下档风险进一步成为现实，将采取一切必要措施。”

欧洲央行维持指标利率在纪录低位0.15%不变，未采取新的政策动作，等待着看上个月出台的刺激措施产生效果。欧洲央行总裁德拉吉表示，上月出台的一系列举措将有助于推升通胀并支持银行放贷，但央行已做好准备，如有必要将推出量化宽松措施。 欧洲央行并宣布，计划从2015年开始政策会议改为六周一次。

欧洲央行管委魏德曼担心低利率缓解了欧元区各国政府整顿经济的压力，并称欧洲央行不应维持宽松政策过久。魏德曼表示随着时间推移，超宽松货币政策引发威胁金融稳定的风险，如房地产市场涨幅过大。

欧洲央行执委科尔称，结束当前低利率政策的唯一方式是，通过各成员国的继续改革和预算整固，重新提振欧元区的生产率。科尔表示，各国政府不应把当前的低利率以及有利的市场人气视为“放弃财政紧缩路径的藉口”。

即将就任英国央行副总裁的夏菲克表示，央行有可能在下月调低对英国经济闲置产能的估计。夏菲克认为英国生产率缺口主要是结构性问题，而非经济衰退和复苏所致。

英国央行副总裁康利夫表示，对于解决资产价格上涨带来的金融稳定风险，上调利率是有效但是“非常迟钝的”方法。康利夫表示上调利率是最后的手段。

瑞典央行下调指标利率至0.25%，为七个月来首次放宽货币政策，称瑞典经济继续走强，但通胀率仍低于预期，预计2015年末之前不会上调利率。央行总裁英韦斯表示，如果当前的降息 不足以把通胀推向目标水准，应该保持低利率更长时间。

**日本和韩国**

日本央行总裁黑田东彦重申，为了达成2%通胀目标，只要有必要央行就将继续维持大规模刺激计划。黑田东彦指出，“央行将会检视经济和物价的上档及下档风险，必要时将调整货币政策。”

日本央行副总裁中曾宏表示，央行已经有“大量”工具，可安排退出央行大规模激励计划。不过中曾宏强调，现在讨论退出央行质化及量化宽松计划(QQE)的具体措施为时过早。

日本央行在季度报告中维持对日本所有九个地区的经济评估，称经济维持温和复苏趋势。

韩国央行连续第14次在政策会议中维持指标利率不变，符合外界广泛预期。但央行总裁李柱烈向记者表示，该行并非一致通过维持利率于2.5%的决议，七名委员中有一名委员持不同意见。李柱烈并称，央行下调2014年GDP增长和通胀率预估；2014年GDP增长预估从此前的4.0%下调至3.8%，2014年通胀率预估从此前的2.1%下调至1.9%。

**新西兰**

新西兰央行表示，预计通胀压力将会加剧，再度确认了该国在强劲经济表现推升物价上涨风险的情况下，将继续加息的观点。

**大中华区**

中国央行强调，将继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷结构。

为规范同业结算账户，近日，中国央行下发了规范银行业同业银行结算账户的通知（简称178号文），明确银行同业业务必须经总行授权且将同业结算账户分结算类和投融资两大类。

中国央行公布，与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，之后将确定首尔人民币业务清算行。

据路透报价页面显示，香港金管局周三于纽约时段再向市场注资，金额约25.96亿港元，连同稍早周三当日共向市场注入45.34亿港元。港元近期走强，金管局本月初开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。金管局先前指出，港元需求有所增加,部份反映企业的商业活动所需,包括因近期以港元合并收购活动和派息。而银行人士亦指出，人民币今年以来汇价偏软，亦吸引部份持有人民币的投资者转往港元资产。 (完)

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