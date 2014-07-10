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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 10:15 BJT

台湾股市：早盘上扬，国泰金领涨银行股

路透台北7月10日 - 台湾股市周四早盘上涨0.7%，国泰金 领涨银行类股，此前该公司公布强劲的获利。

全球晶圆代工龙头台积电 上升1%。该公司将在日内稍晚收盘后公布6月营收数字。

0130GMT左右，加权股价指数 攀升至9,553.83点，上日曾下滑0.4%。电子类指数 上涨0.8%。

国泰金跳涨2%。银行类股 上升0.7%，该公司公布1月至6月间获利为306亿台币，高于其他14家本地对手。(完)
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