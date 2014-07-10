台湾股市：早盘上扬，国泰金领涨银行股

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透台北7月10日 - 台湾股市周四早盘上涨0.7%，国泰金 领涨银行类股，此前该公司公布强劲的获利。
全球晶圆代工龙头台积电 上升1%。该公司将在日内稍晚收盘后公布6月营收数字。
0130GMT左右，加权股价指数 攀升至9,553.83点，上日曾下滑0.4%。电子类指数 上涨0.8%。
国泰金跳涨2%。银行类股 上升0.7%，该公司公布1月至6月间获利为306亿台币，高于其他14家本地对手。(完)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季