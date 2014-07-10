《分析》需求疲弱以及中国隐性库存，导致锡价未能按预期上涨

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
不过，那种价格关系已经反转，导致原材料流出中国。中国对精炼金属征收出口关税，但对金属产品没有征税。
“过去几个月，这是价差首次反转。只要你不需要支付出口关税，再度出口就有利可图，”Kettle表示。
Briggs称，“过去中国在原材料出口时，通常将其归类为锡产品，但进口国通常就将其归为精炼锡。”
分析师表示，锡库存增加可能也要归因于需求弱于预期。锡主要是用于电子产品的焊料。
“去年下半年，全球需求回升相当快，但似乎现在已经趋稳，”Kettle称，“中国需求一直相当平稳，因为上半年的电子产品生产增速大大放缓。”
部分分析师仍然预计，锡最终将出现供应短缺。Westgate称，“强势上涨的各项条件已经具备，锡重燃涨势只差几个看多题材而已。不过目前它的走势暂时停滞。”(完)
(编译 郑茵/洪曦/徐文焰/朱晓军；审校 张涛/孙茉莉)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)