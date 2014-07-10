《分析》需求疲弱以及中国隐性库存，导致锡价未能按预期上涨

不过，那种价格关系已经反转，导致原材料流出中国。中国对精炼金属征收出口关税，但对金属产品没有征税。

“过去几个月，这是价差首次反转。只要你不需要支付出口关税，再度出口就有利可图，”Kettle表示。

Briggs称，“过去中国在原材料出口时，通常将其归类为锡产品，但进口国通常就将其归为精炼锡。”

分析师表示，锡库存增加可能也要归因于需求弱于预期。锡主要是用于电子产品的焊料。

“去年下半年，全球需求回升相当快，但似乎现在已经趋稳，”Kettle称，“中国需求一直相当平稳，因为上半年的电子产品生产增速大大放缓。”

部分分析师仍然预计，锡最终将出现供应短缺。Westgate称，“强势上涨的各项条件已经具备，锡重燃涨势只差几个看多题材而已。不过目前它的走势暂时停滞。”(完)