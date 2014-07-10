《国际主要央行公开市场操作一览》--7月10日

路透北京7月10日 - 美联储(FED)7月9日公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债，并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致；此外美联储7月开始将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/8 买入公债 10.67 02/15/2036 - 05/15/2044

7/7 买入公债 27.74 08/15/2021 - 05/15/2024

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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7/9 隔夜逆回购 -1,449.21 0.05%

7/8 隔夜逆回购 -1,363.87 0.05%

7/7 隔夜逆回购 -1,430.20 0.05%

7/3 四天逆回购 -1,360.39 0.05%

在2014年6月12日-7月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致。会议记录显示，美联储设想利用隔夜回购协议和超额准备金利率，为目标利率设定上下限。尽管未宣布最后决定，但讨论已涉及到具体实施的细节。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/8 七天期反向交易 941.504 0.15%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉重申，欧洲央行准备在必要时动用“非常规工具”，并敦促欧元区各国遵守统一的财政规定，将合作扩展至经济改革领域。他告诫各国政府，必须“学会在国家治理方面协同行动”。

--欧洲央行管委会委员柯恩指出，欧元汇价并未过强，欧洲央行不应逾矩影响汇率。柯恩指出，欧洲央行的本份是控制利率及通胀，任何对汇率所产生的影响都不应有针对性。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 153,850

上周三 151,630

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当期变化 2,220

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦重申，为了达成2%通胀目标，只要有必要央行就将继续维持大规模刺激计划。黑田东彦指出，“央行将会检视经济和物价的上档及下档风险，必要时将调整货币政策。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行817.5亿台币存单，与当日存单到期金额815亿相较，存单发行余额增加2.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行970.5亿台币存单，与当日存单到期金额969.5亿相较，存单发行余额增加1亿。