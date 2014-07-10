台湾汇市：台币早盘实质交投微升，美联储会议记录令美元承压

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透台北7月10日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投区间微升。交易员表示，美联储周三公布6月会议记录令美元承压，加以美股上日弹升激励台股早盘走扬，此皆牵动台币早盘实质交投区间微扬。
他们并指出，早盘场上见到部分油款的美元买盘，而外资盘初交投稍有偏向汇入，出口商抛汇卖需则稍显缩手，交易员普遍预估台币实质交投区间在29.870-29.900。
“国际美元走弱，台币早盘自然报价区间偏升。”一位本地银行汇银人士说。
当地时间10:10，台北外汇成交量约1.38亿美元，上日同时间则为1.37亿美元。交易员指出，台湾加权指数 盘初走扬0.51%，有助于台币趋升，也带动今日早盘成交量略显持稳。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致。
今日早盘台币主要交易区间在29.870-29.890，上日全日主要区间在29.892-29.912。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由价平转为微幅折价，一个月远汇报价 暂报在29.866/29.874左右，上日纽约盘收在29.864。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.870-29.900
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“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季