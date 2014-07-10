台湾汇市：台币早盘实质交投微升，美联储会议记录令美元承压

路透台北7月10日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投区间微升。交易员表示，美联储周三公布6月会议记录令美元承压，加以美股上日弹升激励台股早盘走扬，此皆牵动台币早盘实质交投区间微扬。

他们并指出，早盘场上见到部分油款的美元买盘，而外资盘初交投稍有偏向汇入，出口商抛汇卖需则稍显缩手，交易员普遍预估台币实质交投区间在29.870-29.900。

“国际美元走弱，台币早盘自然报价区间偏升。”一位本地银行汇银人士说。

当地时间10:10，台北外汇成交量约1.38亿美元，上日同时间则为1.37亿美元。交易员指出，台湾加权指数 盘初走扬0.51%，有助于台币趋升，也带动今日早盘成交量略显持稳。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致。

今日早盘台币主要交易区间在29.870-29.890，上日全日主要区间在29.892-29.912。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由价平转为微幅折价，一个月远汇报价 暂报在29.866/29.874左右，上日纽约盘收在29.864。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.870-29.900

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