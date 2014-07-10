台湾债市：五年券殖利率平盘附近观望，交易气氛谨慎

路透台北7月10日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周四盘初在平盘附近。尽管美债殖利率下跌，但是市场对于下周的五年券标售仍保守看待，且台股重拾偏强气势，五年券殖利率暂先持平观望。

交易员表示，台债交易近期受到筹码面紊乱的影响，气氛持续偏空；且盘中台股再重回9,500点的整数关卡，盘中升幅也优于亚洲股市。五年券103/10期盘初交易并不活络，成交偏淡。

“台债还是有筹码面的因素，大家保守一点，”一位证券商交易员说。

五年期公债103/10将于下周二标售，预计发行400亿台币，各方对于本次国库是否入场截标、点位在哪里还是多所猜测。

根据柜买中心资料，6月等殖成交净买超首位是华南银行64.53亿台币，其余超过50亿台币以上的还有：合库56.44亿，玉山银53.62亿，永丰金证56.05亿台币，邮局55.05亿台币，美国银行55.13亿台币。

至于新上场的20年期公债103/11期 则是尚未成交。

美国公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)在6月货币政策会议记录中承认美国经济近期增强，但暗示不太可能在明年下半年前升息。指标10年期公债 收益率尾盘报2.5539%，较周二尾盘回落1个基点，盘中在宽幅为6个基点的区间内交投。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ： 1.62-1.64%

• 五年公债103/10 ：1.22-1.25%

本地时间10:20时最新报价：

• 103/6期公债尚未成交。

• 103/10发行前交易殖利率跌0.04基点报1.2341%。

• 台股大盘加权股价指数 升0.56%报9,536.90点。

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