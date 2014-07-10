重发-企业并购：艾伯维收回其执行长有关收购Shire获得投资者支持的言论

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* 艾伯维收回Shire投资者支持其收购的声明

* 按英国规定，这样的声明需要投资者书面支持

* Shire正在考虑价格提高至510亿美元的收购要约，尚未作出回应

路透伦敦7月9日 - 美国制药商艾伯维(AbbVie) 被迫收回其执行长称Shire股东支持它的510亿美元收购价格的言论。

艾伯维执行长Richard Gonzalez周二接受路透访问时称，他认为Shire的主要投资者“普遍支持这项交易”。他在对其它媒体讲话时反复提到过这点。

根据英国并购委员会确保所有投资者得到公平对待的规定，一家公司如何想收购另一家公司，不能声称其要约获得股东支持，除非股东通过书面声明表达支持。

“艾伯维确认自己没有收到任何表示支持的书面声明，因此相应收回之前的声明，”艾伯维公司方周三表示。

这一乌龙事件更加印证了英国并购规定的严格程度。辉瑞今年早前对英国阿斯利康(AstraZeneca) 收购失败，也在这些规定上栽了跟头。

收回声明令艾伯维及其主要顾问--投行摩根大通和公关公司博然思维 陷入尴尬境地。

艾伯维做出这样的退让，进一步体现英国并购委员会对收购交易的密切关注程度。该监管机构也迫使美国医疗设备企业Stryker 5月宣布公司不打算对Smith & Nephew 发起收购。

**等待SHIRE的回覆**

艾伯维周二将收购报价提高至301亿英镑(513亿美元)，希望在三度遭拒之后赢取人心。

Shire尚未对最新的现金加股票收购提议做出回应。以7月7日股价计，收购估值为每股51.15英镑，较艾伯维先前报价溢价超过11%。Shire周二表示董事会将开会予以考虑。

业界分析师说，这样的价格或许不足以达成协议，但可把Shire重新带回谈判桌。几位分析师评估，Shire收购估值约在55英镑左右，或者更高。

然而，艾伯维周二股价下滑3%，最新收购报价的实质价值也跌至每股50.19英镑，Panmure Gordon分析师Savvas Neophytou说，这样的价格并不够，可能会被Shire股东拒绝。

其他分析师则表示，Shire董事会可能寻求其他企业收购以推高价格，但艾伯维的Gonzalez对路透说，他没有听说有其他有意竞购的对手。(完)