新债招标：中国进出口行五年债利率4.8941%符合预期，四个月期3.9085%

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
路透上海7月10日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行早间招标的五年固息债加权中标利率4.8941%，符合市场预期；同时招标的四个月期贴现金融债中标收益率3.9085%。
业内人士并透露，五年期债边际中标利率为4.92%；上述两期债的投标倍数分别为3.42倍和2.84倍。
该两期债为进出口行今年第43及44期债，具体发行条款如下：
43期 44期 ---------------------------------------------------
招标规模上限 60亿元 50亿元
期限/计息方式 四个月贴现 五年固息
中标方式 单一价格(荷兰式) 多重利率(美国式)
缴款日 7月14日 7月14日
起息日 7月14日 7月14日
发行期 7/10-7/14 7/10-7/14
上市日 7月16日 7月18日
基本承销额 无 无
承揽费 无 0.10%
-------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)