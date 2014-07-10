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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 11:09 BJT

新债招标：中国进出口行五年债利率4.8941%符合预期，四个月期3.9085%

路透上海7月10日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行早间招标的五年固息债加权中标利率4.8941%，符合市场预期；同时招标的四个月期贴现金融债中标收益率3.9085%。

业内人士并透露，五年期债边际中标利率为4.92%；上述两期债的投标倍数分别为3.42倍和2.84倍。

该两期债为进出口行今年第43及44期债，具体发行条款如下：

43期 44期 ---------------------------------------------------

招标规模上限 60亿元 50亿元

期限/计息方式 四个月贴现 五年固息

中标方式 单一价格(荷兰式) 多重利率(美国式)

缴款日 7月14日 7月14日

起息日 7月14日 7月14日

发行期 7/10-7/14 7/10-7/14

上市日 7月16日 7月18日

基本承销额 无 无

承揽费 无 0.10%

-------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)
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