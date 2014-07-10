台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料在0.48-0.50%

* 标售标的：财103-7期273天国库券

* 标售时间：周五(11日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.47-0.51%

* 受访机构：六家

路透台北7月10日 - 央行周五将代财政部标售273天期国库券，路透调查显示，料其决标贴现率将落在0.48-0.50%，较2月同天期国库券决标贴现率0.449%走高约3-5基点。

路透周四访谈六家金融机构，其中包括一家本地金融机构及五家外商银行，预估区间低位在0.47%，高位在0.51%。

货币市场资金调度人士指出，273天期国库券向来为外资银行主要青睐配买的资产之一。但随着短期公债殖利率近来扬升偏空波动，上周央行标售的一年期存单利率亦高于预期，显示市场对利率趋升已有共识。

反应在此次调查中，各家金融机构均认为决标贴现率有机会扬升至少触及0.47%，即较前次同天期国库券走扬2.1基点，也是上周一年期定存单的扬升幅度。

但半数金融机构则预估扬升力道有机会较2.1基点更高，除了看升预期外，也涉及近来美元/台币换汇交易(SWAP)折价点数已经收窄，使得擅于运用低成本美元资金换成台币投入国库券资产的外商收益可能打折，需要更高的决标贴现率来拉高总收益。

〞现在套利的空间缩小了，没有肉，绝对报酬的幅度就要拉高。〞一位外商银行交易员说。

另名外资银行资金调度人士指出，国库券不用评价，有它的基本盘，利率不至于上扬太快，但有意愿拿券的外银也没有必要低写，他认为决标贴现率最终有机会落在0.49-0.50%之间。

财政部在今年2月标售的273天期国库券决标贴现率在0.449%，足额发行。但该部于今年5月标售的28天期国库券截标在0.319%，且仅标出245亿台币，也成市场人士观察的另一重点。

市场人士指出，目前市场对利率的预期往上扬升，但不确定财政部对利率上扬的看法如何，明日将观察是否重演前次国库券的截标情况。

财政部委托央行在明日标售200亿台币的273天期国库券，下周一(14日)交割。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5* 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5* 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62