《焦点》日本央行料小幅下调经济增长预测，货币政策维持稳定

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
部分日本央行官员也担心7-9月家庭支出回升力道可能不如预期强劲，因汽车和房屋等大件物品销售没有复苏迹象。
然而，日本央行可能维持其对经济将持续温和复苏的评估，因迹象显示企业终于开始增加资本支出和上调薪资，而非囤积钜额现金。
在下周的季度评估中，日本央行料大致维持2015/16年度经济成长率预估在1.5%，接下来的年度预估在1.3%。
央行也可能维持对通胀率的预估，2015年度料升至1.9%，2016年度为2.1%，本年度为1.3%。
日本央行每年4月和10月会公布长期经济和物价预估，并在1月和7月重新评估，均在政策会议时进行。(完) (编译 王丽鑫/洪曦/艾茂林/王冠中; 审校 徐文焰/高琦/张涛)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)