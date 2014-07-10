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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 11:19 BJT

《焦点》日本央行料小幅下调经济增长预测，货币政策维持稳定

部分日本央行官员也担心7-9月家庭支出回升力道可能不如预期强劲，因汽车和房屋等大件物品销售没有复苏迹象。

然而，日本央行可能维持其对经济将持续温和复苏的评估，因迹象显示企业终于开始增加资本支出和上调薪资，而非囤积钜额现金。

在下周的季度评估中，日本央行料大致维持2015/16年度经济成长率预估在1.5%，接下来的年度预估在1.3%。

央行也可能维持对通胀率的预估，2015年度料升至1.9%，2016年度为2.1%，本年度为1.3%。

日本央行每年4月和10月会公布长期经济和物价预估，并在1月和7月重新评估，均在政策会议时进行。(完) (编译 王丽鑫/洪曦/艾茂林/王冠中; 审校 徐文焰/高琦/张涛)
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