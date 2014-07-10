台湾股市：收高创逾六年八个月高位，受美股弹升激励

路透台北7月10日 - 台湾股市周四收高0.79%，创逾六年八个月高位。分析师指出，受到美股上日反弹激励，及金融股涨势持续，引领台股向上攻坚，表现明显优于其他亚股，短线料续为高档震荡格局，本周指数主交投暂看在9,400-9,600点。

台湾加权股价指数 收高0.79%或75.14点至9,565.12点，续创逾六年八个月高位，收盘前高为2007年11月1日的9,598.23点；今日成交值 为1,240.79亿台币，上交易日修正后为1,025.21亿。

兆丰投顾表示，目前整体市场仍偏多看待，尽管涨多有人会居高思危，但场外还有资金静待进场时机，估台股指数还会小碎步上涨，目前指数仍维持盘坚格局，本周主要区间料在9,400-9,600点。

不过，凯基投顾分析师张明祥说，“短线上台股将进入震荡。”

他分析指出，基于三个理由预期指数恐陷震荡，首先往年类股轮动皆以金融股为最后一棒；其次台股目前价位已充分反应今年上市柜获利水准，指数能否续攻端看每股盈余预估是否上调，下周台积电 及大立光 的投资人说明会所释出的获利展望将是关键；其三政府不希望指数冲得太快，毕竟年底六都首长选举才登场，希望现在指数暂作降温。

他预估本周台股指数主要区间落在9,400-9,600点。

金融股股王国泰金控 周三公布上半年税后纯益306.1亿台币，表现优于同业，带动今日国泰金股价走扬2.88%，引领金融保险类指数 涨幅达1.56%超越其他类股指数表现。

此外，全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布，6月合并营收为603.4亿台币，较上年同期成长11.7%。台积电先前曾表示，预估第二季合并营收1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。

亚洲股市周四涨多跌少，本地时间14:13时，除了日股走跌0.56%外，其他包括台股、韩股、港股及沪综指皆是走扬，其中以台股涨幅最高，其次为港股 的0.28%涨幅，韩股 及沪综指 涨幅亦约0.1%。