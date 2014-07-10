重发-更新版 1-离岸人民币：台湾将提高陆银发行宝岛债额度，再增逾100亿人民币--消息

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北7月10日 - 台湾金融监管单位将提高大陆银行来台发行宝岛债额度，一位了解决策的人士周四表示，会依照人民币存款、发行者多样化等原则动态调整，依5月底人民币存款达2,900亿元计算，可供陆银发行宝岛债的新增额度将逾100亿元。
经济日报周四称，金管会将提高大陆银行来台发行宝岛债额度。中国农业银行 可能在月底接棒二度来台发宝岛债，此外，中国银行 及中国建设银行 都积极洽询。
上述人士接受路透查询时表示，依据公式计算，调整后的陆企宝岛债发行总额上限为193亿人民币，扣除已用掉的87亿元，未来大陆银行可在台新发行宝岛债的额度上限至少有106亿人民币。
该人士指出，提供给金管会的建议案中，是将人民币存款余额的10%，做为宝岛债的总量控管额度，并将其中的三分之二，提供给大陆银行发行宝岛债使用。
他强调，相较于香港点心债，陆企发行宝岛债无论占人民币存款余额的比例，或是发行者的比重都相对低。香港点心债发行量占该地区人民币存款余额比例达36-42%，宝岛债为10%。陆企占点心债发行比重达八成以上，宝岛债则控制在三分之二。
该人士并表示，未来对于台商发行宝岛债不会有额度控管，只不过台商受限于大陆发改委的审批制度限制，藉由发债取得的人民币也无法回流大陆，因此今年宝岛债的发行主体，还是会以大陆银行为主。
台湾央行于6月中公布，至今年5月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,900.79亿元，较前月成长约0.88%，成长速度明显放缓。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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