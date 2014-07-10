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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 10:48 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元走坚，韩国央行下调经济成长率和通胀率预估

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* 美元兑韩元受到良好买盘支撑，韩国央行下调2014年经济增长率预估自4.0%至3.8%

* 韩国央行还下调2014年通胀率预估至1.9%，此前预估为2.1%

* 央行称预估下调主要归咎于岁月号沉船事件影响

(完)

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