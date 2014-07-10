韩国汇市：韩元早盘持平，市场关注央行总裁表态

路透首尔7月10日 - 韩国韩元兑美元 周四早盘持稳，削减在韩国央行维持利率不变后录得的温和涨幅，投资者焦点转向央行总裁的新闻发布会。

0234 GMT，韩元/美元 报1,011.8韩元，较周三国内收盘价1,012.1基本持平。

“市场正留心央行总裁的温和言论，那可能预示不久的将来会下调政策利率，”现代证券固定收益分析师Shin Eol表示。

韩国央行周四连续第14次在政策会议中维持指标利率不变，符合外界广泛预期，反映出该央行对于韩国经济持续复苏有信心，尽管近期有趋软迹象。

0234GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,011.8 1,012.1

日圆/韩元 9.9734/675 9.9547

韩国公债期货 * 106.84 106.67

韩国综合股价指数 2,002.43 2,000.50

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* 为三年期公债近月期约报价。