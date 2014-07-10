韩国汇市：韩元早盘持平，市场关注央行总裁表态

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透首尔7月10日 - 韩国韩元兑美元 周四早盘持稳，削减在韩国央行维持利率不变后录得的温和涨幅，投资者焦点转向央行总裁的新闻发布会。
0234 GMT，韩元/美元 报1,011.8韩元，较周三国内收盘价1,012.1基本持平。
“市场正留心央行总裁的温和言论，那可能预示不久的将来会下调政策利率，”现代证券固定收益分析师Shin Eol表示。
韩国央行周四连续第14次在政策会议中维持指标利率不变，符合外界广泛预期，反映出该央行对于韩国经济持续复苏有信心，尽管近期有趋软迹象。
0234GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,011.8 1,012.1
日圆/韩元 9.9734/675 9.9547
韩国公债期货 * 106.84 106.67
韩国综合股价指数 2,002.43 2,000.50
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季