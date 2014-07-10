韩国股市：早盘持平，市场焦点转向企业财报

路透首尔7月10日 - 韩国股市综合股价指数 周四早盘中上涨0.1%至2,002.43点，稍早曾触及日低1,999.96点。

“最新的美联储会议记录暂时提振了风险胃纳。但投资人关注焦点转向企业财报，而在韩元快速升值的情况下，前景仍旧黯淡，”IM Investment & Securities的分析师Kang Hyun-gee称。

国内机构投资人卖超500亿韩元，今日料连续第八个交易日卖超。

外资买超210亿韩元，上日中止了连续九日买超势头。