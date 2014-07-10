韩国股市：早盘持平，市场焦点转向企业财报

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透首尔7月10日 - 韩国股市综合股价指数 周四早盘中上涨0.1%至2,002.43点，稍早曾触及日低1,999.96点。
“最新的美联储会议记录暂时提振了风险胃纳。但投资人关注焦点转向企业财报，而在韩元快速升值的情况下，前景仍旧黯淡，”IM Investment & Securities的分析师Kang Hyun-gee称。
国内机构投资人卖超500亿韩元，今日料连续第八个交易日卖超。
外资买超210亿韩元，上日中止了连续九日买超势头。
汽车零件制造商现代摩比斯 上涨2.2%。LG电子 下跌1.5%，投资者担忧4-6月财报不佳。(完)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季