《分析》欧洲央行冀望鼓励银行增加放贷，以达到量化宽松政策效果

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“我们将贯彻6月份所做的决定，包括定向长期再融资操作(TLTRO)，我们坚信这将有所帮助，”科尔称。
一种结果可能是造成所谓的“投资组合再平衡效应”，也就是银行利用TLTRO资金来部分代替发行债券。
普雷特在巴黎表示，通过此类替代效应，“TLTRO能够造成可投资资产匮乏，这将导致收益率下降且市场融资环境更为宽松，即便对于那些尚未参加该操作的银行而言亦如此”。
倘若银行取得欧洲央行贷款后减少自身债券发行，按照逻辑推断，那么供应减少将推升银行债券价格，收益率也相应下降。
“那还可能对其他的企业信贷市场产生溢出效应，因为银行债的投资者将会因供应稀缺而离开该市场，转而重新投资其他市场领域，”普雷特表示。
欧洲央行融资操作计划的一个缺点是，央行不能完全控制银行业者拿新贷款来做什么。
除了履行维持贷款处于上行趋势的职责外，银行业者可以选择用央行廉价资金来为自身融资，或购买资产。
但这或许是值得付出的代价，避免为印钞而血战；对于欧洲央行一些人士而言，印钞仍是绝对禁忌。
“达成了某种妥协，”苏格兰皇家银行的Barwell说。
“他们(欧洲央行)已经放弃对购买何种资产以及最终影响将如何的必要控制，他们避免了不得不做出决断--他们避免了对购买什么，以及QE是否会让政界拖累改革步伐的无休止争论。”(完) (编译 龚芳/李爽/王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰/艾茂林/许娜)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)