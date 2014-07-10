《分析》欧洲央行冀望鼓励银行增加放贷，以达到量化宽松政策效果

“我们将贯彻6月份所做的决定，包括定向长期再融资操作(TLTRO)，我们坚信这将有所帮助，”科尔称。

一种结果可能是造成所谓的“投资组合再平衡效应”，也就是银行利用TLTRO资金来部分代替发行债券。

普雷特在巴黎表示，通过此类替代效应，“TLTRO能够造成可投资资产匮乏，这将导致收益率下降且市场融资环境更为宽松，即便对于那些尚未参加该操作的银行而言亦如此”。

倘若银行取得欧洲央行贷款后减少自身债券发行，按照逻辑推断，那么供应减少将推升银行债券价格，收益率也相应下降。

“那还可能对其他的企业信贷市场产生溢出效应，因为银行债的投资者将会因供应稀缺而离开该市场，转而重新投资其他市场领域，”普雷特表示。

欧洲央行融资操作计划的一个缺点是，央行不能完全控制银行业者拿新贷款来做什么。

除了履行维持贷款处于上行趋势的职责外，银行业者可以选择用央行廉价资金来为自身融资，或购买资产。

但这或许是值得付出的代价，避免为印钞而血战；对于欧洲央行一些人士而言，印钞仍是绝对禁忌。

“达成了某种妥协，”苏格兰皇家银行的Barwell说。