《中国债券市场每日交易备忘》--7月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国山东省54.8亿元五年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 山东省41.1亿元七年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 山东省41.1亿元十年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 南京银行 10亿元一年期同业存单10:00-11:00招标发行 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200% 浙商银行15亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9501% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 山东高速集团有限公司15亿元9个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和广发证券主承 南京交通建设投资控股集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中行和国开行主承 浙商证券9.5亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，农业银行主承 华西证券5亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，中行和招商银行等承销 湖南富兴集团有限公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 华电集团40亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，国开行和招商银行主承 华能国际 40亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承 新疆哈密国资投资经营公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国海证券主承 新疆哈密国资投资经营公司5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国海证券主承 临沂未来科技城开发建设集团15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 南京汤山建设投资8亿元七年期固息债1480321，票面利率6.80% 天津滨海新塘建设13亿元七年期固息债1480384，票面利率6.74% 浙江物产集团10亿元六个月期超短期融资券011498001，票面利率4.60% 中国建材 35亿元九个月期超短融011437008，票面利率4.80% 长江电力 30亿元40天超短融011454003，票面利率4.18% 北京二商集团6亿元一年期短期融资券041463018，票面利率4.80% 铜陵化学工业集团6亿元一年期短融041469034，票面利率6.35% 沈阳焦煤股份5亿元一年期短融041460051，票面利率5.70% 长城证券6亿元三个月期短融071423004，票面利率4.60% 两面针 3.5亿元一年期短融041460066，票面利率6.20% 中国供销集团10亿元五年期中票101469011，票面利率5.60% 福建南平高速公路6亿元一年期短融041453078，票面利率5.20% 安信证券10亿元75天期短融071406004，票面利率4.30% ============================================================================ 三、缴款： 东兴证券6亿元三个月短期融资券1490126，票面利率4.48% 国家开发银行60亿五年期固息增发债140209，发行价格103.72 国开行60亿一年期固息增发债140213，发行价格100.30 国开行60亿七年期固息增发债140214，发行价格98.5214 国开行60亿三年期固息增发债140216，发行价格99.80 淄博城市资产运营公司23亿七年期固息债1480140，票面利率6.45% 淮南城市建设投资公司18亿七年期固息债1480403，票面利率6.79% 天津滨海新区建设投资公司20亿元一年期短期 江苏康缘集团5亿元一年期短融 修正药业集团3亿元一年期短融 广发证券 30亿元三个月期短融 湖北宜化 3亿元一年期短融 东兴证券6亿元三个月期短融 国投新集 10一年期短融 威远生化 630亿元五年期中票 陕西延长石油集团30亿元五年期中票 江苏建筑工程集团2亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华能集团40亿元9个月期超短融011308004到期兑付，票面利率4.99% 财通证券6亿元三个月期短期融资券1490066到期兑付，票面利率5.00% 江苏广电有线信息网络15亿元一年期短融041358052到期兑付，票面利率4.70% 11国开01 110201 付息 11云冶MTN1 1182194 付息 11深航技MTN1 1182195 付息 12开封发投债 1280202 付息 12迁安债 1280203 付息 12平高MTN1 1282242 付息 12武钢MTN2 1282243 付息 13附息国债15 130015 付息 14丰元1A 1489047 付息 14丰元1B 1489048 付息 13桂机场MTN001 101354002 付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周五援引消息人士透露，央企混合所有制改革将主要采取分批试点的模式，成熟一批推一批，最 快下周二首批试点名单将公布。 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨；; 审校 吴芳/李宏薇)