路透基点：蒙牛境外融资首秀，敲定2亿美元贷款--TRLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，据银行周五发布的媒体新闻稿，中国最大的乳品生产商--蒙牛乳业有限公司敲定一笔2亿美元的三年期银团贷款。这是该公司首次在境外市场融资。

Rabobank International Hong Kong和巴克莱担任牵头行、簿记行和承销商，各自承贷5,000万美元。澳新银行也任牵头行兼簿记行，承贷5,000万美元。澳洲国民银行和Westpac Banking Corp Hong Kong任牵头行，各承贷2,500万美元。Rabobank为实际簿记行和代理行。

该笔子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。承贷2,500万美元及以上的银行获得90个基点费用。

该笔贷款提款期为三个月，承诺费为每年30个基点。

资金将用于为该公司现有债务再融资。去年11月，蒙牛曾在境内市场寻求融资，从六家银行获得8,000万美元三年期定期贷款。该笔贷款由Westpac牵头，综合收益为250-270个基点，利率为较Libor加码245个基点。

蒙牛今年3月成为恒生指数成分股。该公司发布财报称，2013年净利润16.3亿元人民币(2.63亿美元)，同比增长约25%。

标普和穆迪分别给予蒙牛A-和Baa1评级。该公司最大股东为国有农产品和食品供应商--中粮集团有限公司(COFCO)。