更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债结果基本符合预期，需求尚可

* 进出口银行四个月贴现债及五年期固息债利率基本符合预期

* 资金等均较为平稳，两期债投标中规中矩

* 需警惕新债供给高峰将令一级逐步承压 (新增交易员评论和背景)

路透上海7月10日 - 中国进出口银行周四招标的四个月贴现金融债和五年期固息债利率虽略低于二级，但与预期基本相符，因资金价格小跌，央行早间公开市场操作也较温和，两期债投标中规中矩，需求尚可。

“配置需求比6月最初几周有走弱，但最新出口数据也显示，经济复苏没那么强，所以整体(新债)需求还可以。”上海一大型券商交易员称。

业内人士周四透露，进出口银行五年固息债加权中标利率4.8941%，符合此前4.89%的预期，其边际中标利率为4.92%；四个月期贴现金融债中标收益率3.9085%。两期债投标倍数分别为3.42倍和2.84倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年最新收益率为4.9351%，三个月期为3.9542%。

上述交易员并表示，三季度历来是新债供给高峰，包括国债、地方债、金融债和铁道债等蜂拥而出，而半年过去，机构的配置任务也多完成了一大部分，要警惕未来一级发行利率可能会逐步走高。

根据目前已公布信息，下周利率债及高评级信用债的供给已超过1,300亿元人民币。

中国6月进出口同比双双录得个位数增长，却均逊于预期。中规中矩缺乏亮点的数据显示显示内外需仍乏力，寄望外贸成为拉动经济的强劲动力并不现实。

银行间市场周四主要回购加权利率 多小幅回落。交易员表示，继资金面连续几日稍显紧势之后，今日在大行出资意愿略显增强的影响下，资金拆借难度有所缓解，同时央行公开市场连续净投放亦有助益，推动七天及隔夜品种略走低。

央行公开市场今日进行了100亿元28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放500亿元，为连续第九周实现净投放。

该两期债为进出口行今年第43及44期债，具体发行条款如下：

43期 44期 ---------------------------------------------------

招标规模上限 60亿元 50亿元

期限/计息方式 四个月贴现 五年固息

中标方式 单一价格(荷兰式) 多重利率(美国式)

缴款日 7月14日 7月14日

起息日 7月14日 7月14日

发行期 7/10-7/14 7/10-7/14

上市日 7月16日 7月18日

基本承销额 无 无

承揽费 无 0.10%