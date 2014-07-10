修正-台湾债市：RP利率大致不变，市场钱多券源少

(更正：内文倒数第二段应为“周四”，非“周三”)

路透台北7月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四仍然不变。交易员说，市场资金仍宽裕，尤其是今日有不少投信和寿险进场询券，但券源不算充裕。

〞钱虽然很多，但大家不忍心杀他们一刀。〞一位证券商交易员表示。

交易员说，日前央行标售一年期定存单，其标售利率弹高，市场短率有蠢动迹象。不过，目前还仅止于一年期的点位，在最前端的隔拆、短期金融同业拆款以及附买回市场方面，则尚未有明显上扬的情况。

台湾央行上周末标售的364天期定存单加权平均得标利率为0.54%，高于市场预期的0.519%附近。 至于每日冲销的利率方面，央行委托大型金融机构的隔夜代收利率仍维持在0.388%水位不变。至于重贴现率也连续三年维持在1.875%的水位。

票券商交易员也表示，目前市场资金依旧宽松，附买回利率大致将先维持在目前的偏低位不变。

周四证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，与上日相同。