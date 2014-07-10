重发-CNH动态：离岸即期尾盘下跌，外贸数据不佳扭转中间价高开利好激励

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路透香港7月10日 - 离岸人民币现汇 周三先升后跌，外贸数据不如预期，令中间价高开逾百点子的正面激励消失殆尽，汇价重回6.20上方，短期陷入区间整理。

市场人士指出，人民币／美元中间价 高开100余点，一度拉高离岸汇价触及6.1930的三个月来高点，但随着偏弱的外贸数据出炉，汇价反头走弱至6.20以上。

“(美元／人民币)中间价低了很多，让市场对于外贸数据有些期待，期待落空，美元／CNH很快回到6.20...估计有些停损出来。“一中资行人士说。

另一亚系银行人士则指出，虽然美联储会议记录显示升息时机尚不明，打压了美元，但人行对于人民币态度不明，出口形势也不支持人民币升值，场内见到美元空头回补。

本地时间下午5:02时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2017，较上日下跌52点子或0.08%，上日尾盘在6.1965。

中国6月进出口同比双双录得个位数增长，却均逊于预期。中规中矩缺乏亮点的数据显示显示内外需仍乏力，寄望外贸成为拉动经济的强劲动力并不现实。

摩根大通指出，6月出口数字低于预期，反映出外贸需求短期内仍具不确定因素，这将令中国政府有进一步推出稳增长措施的压力。

不过，该投行指出，进入下半年，全球需求有望改善，有利于中国外贸形势，且今年以来人民币贬值，亦有助于支持出口。

境内人民币兑美元即期 收低0.029%至6.2028，中间价高开至6.1443，前一日在6.1565。

美国财政部长杰克卢周四表示，中国承诺将减少在汇市干预，准备提高外汇政策透明度。 （完）

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