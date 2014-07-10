投行观点：中国A股将于2030年超越日本成为全球第二大股市--瑞信

路透香港7月10日 - 瑞信<CSGN.VX＞旗下瑞信研究院最新报告显示，假设中国将于未来17年开放资本帐，使外国投资者可以涉足A股市场，中国将于2030年超越日本成为全球第二大股市。

瑞信研究院负责对全球主题和趋势进行专题研究，在最新一份“新兴资本市场：迈向2030”的报告中提及，预测以名义货币计算，2030年全球股市市值将达284.2万亿美元，其中，中国A股的市值占54万亿美元，超越日本的14万亿美元，成为全球第二大股市。

“此项预测是假设中国将于未来17年开放资本帐，使外国投资者可涉足A股。”报告并指出，以今年初A股市值3.9万亿美元计算，17年的复合增长率为15.6%，在新兴市场之中增长最快。

而继续是全球股市龙头的美国于2030年市值预计达98万亿美元，在全球市值占比为35%，与中国19%占比仍有明显距离，日本的占比为5%，英国4%，香港和印度均约3%。

除了股市之外，中国的企业债和主权债市场亦会高速成长，同样超越日本成为全球第二大。

报告指出，随着中资银行对国有企业和地方政府资产进行大规模的非中介化，预计中国企业的债券发行总额将由2014年的2.8万亿美元增至2030年的31.9万亿美元，增长率达15.4%，高于瑞信估计名义GDP增长11.6%。届时，全球企业债市值将达147万亿美元，美国、中国及日本的占比分别为33%、22%及5%。

至于全球主权债市场于2030年市值估计达83.5万亿美元，其中中国的占比为12.3万亿美元或14.8%，轻微超于日本的14.7%，而美国的占比为37.6%。（完）