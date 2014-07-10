《热点透视》别听信低利率的预言

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
经济分析师通常会为自己的不合理假设做辩护，称该理论可以得出正确的预测。而这也带出了第二个问题：证据并未强力支持此观点。
在通胀率和GDP得到准确测量之前，是无法很好地测试这项理论的，二战过后多数发达国家都存在无法精准衡量这两大指标的情况。自那时起，各天期债券的收益率都大致与最近的通胀率连动。然而，这项关联太不精确，以致于无法看出较通胀率变动小许多的实质成长率能否真的带来影响。
最后，就算该理论有些参考性，但实际上仍毫无用处。要成为未来利率的指引，需要能准确预测通胀率和成长率。但这个理论得出的都只是猜测。实际上在1960年代和1970年代间，几乎没有人成功预测到通胀率的上扬。同样也很少有人预测到后来通胀下降的严重程度和持续时间。当时的央行也没比外界的经济分析师精明到哪去，因此没有理由认为现在的央行能够做出更准确的预测。
若如理论所言，实质成长率和利率水平息息相关，围绕这点的不确定性几乎也一样很大。经济扩张的实际速率很难测量，预测起来就更难了。
总而言之，水晶球本身都一团模糊，又何从谈起去预测未来。低利率预言也许听上去自信满满，但大家不应太过当真。实际上，它们是在认定当前通胀下滑和低成长景况将长期持续的假设前提下得出的预测。
长期公债收益率肯定有可能会落在3%左右或更低水准。但未来情况或许与前些年不同。上个世纪期间，全球经济数数表现得让专家们跌破眼镜。因此通胀率很有可能会上扬，投资人也很有可能找到其他理由推高收益率。这么看的话，新的正常利率水平有可能为5%，甚至更高。(完) (译文审校 白云)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)