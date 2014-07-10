《热点透视》别听信低利率的预言

经济分析师通常会为自己的不合理假设做辩护，称该理论可以得出正确的预测。而这也带出了第二个问题：证据并未强力支持此观点。

在通胀率和GDP得到准确测量之前，是无法很好地测试这项理论的，二战过后多数发达国家都存在无法精准衡量这两大指标的情况。自那时起，各天期债券的收益率都大致与最近的通胀率连动。然而，这项关联太不精确，以致于无法看出较通胀率变动小许多的实质成长率能否真的带来影响。

最后，就算该理论有些参考性，但实际上仍毫无用处。要成为未来利率的指引，需要能准确预测通胀率和成长率。但这个理论得出的都只是猜测。实际上在1960年代和1970年代间，几乎没有人成功预测到通胀率的上扬。同样也很少有人预测到后来通胀下降的严重程度和持续时间。当时的央行也没比外界的经济分析师精明到哪去，因此没有理由认为现在的央行能够做出更准确的预测。

若如理论所言，实质成长率和利率水平息息相关，围绕这点的不确定性几乎也一样很大。经济扩张的实际速率很难测量，预测起来就更难了。

总而言之，水晶球本身都一团模糊，又何从谈起去预测未来。低利率预言也许听上去自信满满，但大家不应太过当真。实际上，它们是在认定当前通胀下滑和低成长景况将长期持续的假设前提下得出的预测。