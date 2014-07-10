中国债市动态：资金转好但现券稳势未改，下周公布GDP数据前难破僵局

路透上海7月10日 - 中国银行间市场周四早盘现券僵持局面未改，尽管资金面开始好转，央行公开市场维持稳健操作，且贸易数据不佳显示经济回暖并非一帆风顺，但由于下周将公布二季度GDP等重磅数据，面对不确定性机构多看少动，这之前市场料难破僵局。

交易员指出，上午招标的进出行新债尽管认购倍数不错，但定位未脱预期，一级市场的偏谨慎情绪也与二级市场呼应。

“早盘长端稍微有点抛盘，但收益率也没怎么动，一开始想看看（贸易）数据，数据出来不太好也没什么反应，方向还是不明确，”上海一银行交易员称。

中国6月进出口同比双双录得个位数增长，却均逊于预期。中规中矩缺乏亮点的数据显示显示内外需仍乏力，寄望外贸成为拉动经济的强劲动力并不现实。

上述交易员并认为，相比最近两日的物价和贸易数据，下周公布的二季度GDP和6月生产、投资等数据对当前经济走向的反映可能更为直观；此外上半年很多机构的获利情况都不错，而下半年市场行情的不确定性更大，面对这一局面，机构普遍心态更谨慎，要看到明确的机会才会出手。

国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

业内人士透露，中国进出口银行稍早招标的五年固息债加权中标利率4.8941%，符合市场预期；同时招标的四个月期贴现金融债中标收益率3.9085%。

中国央行公开市场今日进行100亿元人民币28天期正回购操作，中标收益率持稳在4.00%。据此计算，本周公开市场净投放500亿元，为连续第九周实现净投放。

剩余期限约6.52年的固息国开债140203券最新成交对应收益率 在5.1207%，上日尾盘为5.1150%。