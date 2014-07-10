路透基点：蜡笔小新食品还贷担保金有待中国外管局批准汇出--TRLPC

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士称，中国第二大果冻产品生产商--蜡笔小新休闲食品集团推迟向贷款方提供对一笔银团贷款的2,625万美元额外担保，公司正在等待中国监管机构批准将这笔资金从大陆转至香港。

根据与银行达成的重组计划，蜡笔小新休闲食品集团同意6月30日前将现有的7,500万美元贷款本金的35%存入贷款偿还储备金账户(DSRA)，旨在提供额外的还款保证。此前公司股票在3月停牌，普华永道会计师事务所辞去了公司的审计职务。

该公司6月初向中国国家外汇管理局申请将资金汇出。消息人士称，申请程序预计将耗时约四周。

此前蜡笔小新休闲食品集团已在贷款偿还储备金账户存入1,125万美元，此次追加2,625万美元，旨在安抚担心出现违约的银行。

根据修订后的偿还计划，蜡笔小新将在DSRA存入上述贷款本金的50%，剩下的50%将分两次在2014年8月和2015年2月偿还。

蜡笔小新现有的三年期7,500万美元分期偿还贷款从2013年3月起有一年半的宽限期，原定于今年8月开始分四次半年不等额偿还。牵头行兼簿记行包括德意志银行、中华开发工业银行、中信银行国际及台新银行。

**公司的困境**

蜡笔小新股票在6月25日复牌，此前一天公司推迟三个月公布了2013年度审计报告。公司股票在3月24日停牌，此前有不同媒体报导称，公司可能夸大了销售和利润率，且公司软糖产品使用了供应商提供的有毒明胶。

贷款银行同意该公司指定国卫会计师事务所(HLB)为新的审计机构。这让公司避免违反上述7,500万美元贷款案的规定，即审计机构必须是四大会计师事务所。

该公司称，5月12日和普华永道在合并财务报表审计的保证和流程、以及预期时点和收费上未能达成一致。自2003年以来，该公司的财报一直由普华永道审计。