中国货币市场：七天及隔夜利率小幅回落，大行出资意愿增强资金面稍好转

路透上海7月10日 - 中国银行间市场周四主要回购加权利率 多小幅回落。交易员表示，继资金面连续几日稍显紧势之后，今日在大行出资意愿略显增强的影响下，资金拆借难度有所缓解，同时央行公开市场连续净投放亦有助益，推动七天及隔夜品种略走低。

他们并认为，资金面整体并无很大忧虑，机构对未来流动性仍不改平稳预期。

“今天感觉比昨天好借点了，大行差不多都在出，我借了点隔夜，“华南一银行交易员称，不过市场上长期资金供给还是很多，但貌似需求并不大。

上海一银行交易员亦认为，今日资金面明显感觉有所缓解，即便有新股等因素干扰，但是机构多未雨绸缪，所以市场需求亦较之前略有缓和；同时从七天、隔夜和14天品种同时在9点06分开盘来看，指导意味也比较明显。

今日还将有北特股份的新股发行，发行量2,667万股。 另外，东方电气 40亿元人民币可转债将于今日开始网上、网下申购。

华北一农信社交易员表示，我们到临近中午才平了头寸，因为质押信用债拆借相对难度大一点。不过短期限的资金品种相对还是有点紧俏，但已经明显好转很多，自昨天下午资金就有点松动，预计下午还有可能继续走松。

”正回购量也不多，资金面的负面影响因素很少，所以回归宽松应该是正常的吧，“他称。

中国央行公开市场今日进行100亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放500亿元，为连续第九周实现净投放。

北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3074 3.3804 -7.30

七天 3.7654 3.7681 -0.27

14天 4.1401 4.0533 +8.68

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.0050 3.4900 +651.50

七天 4.9900 4.8800 +11.00

14天 4.7300 4.4100 +32.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3300 3.4000 -7.00

七天 3.7400 3.8000 -6.00

14天 4.1000 4.0300 +7.00

Shibor

其中:隔夜 3.3000 3.3510 -5.10

七天 3.7110 3.7360 -2.50

三个月 4.7438 4.7490 -0.52