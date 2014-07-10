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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 12:53 BJT

韩国央行：预计第二季经济增速放缓至0.7%，但第三季将反弹至1.1%

路透首尔7月10日 - 韩国央行声明周四显示，继第一季增长0.9%之后，韩国第二季度经济增速可能放缓至0.7%，但可能在第三季度反弹至1.1%。

上述数据来自包括在韩国央行声明中的图表，尽管该央行未在其他地方提供确切数字。韩国央行将于7月24日公布第二季预估增长率。(完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
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