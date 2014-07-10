路透基点：11家银行加入南茂科技融资案，额度分配方案出炉--TRLPC

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，已有11家银行加入南茂科技的100亿台币(3.33亿美元)五年期融资案，台湾银行担任牵头行兼簿记行。

台湾银行承贷21亿台币，牵头行远东国际银行、台湾土地银行、台新国际银行和台湾合作金库各自承贷14亿台币。

余下六家参贷银行为彰化商业银行(7亿台币)、华南商业银行(4亿台币)、大众银行(4亿台币)、第一商业银行(3.5亿台币)、新光商业银行(2.5亿台币)和板信商业银行(2亿台币)。

本案于7月2日签约。

一如此前报导，该贷款分做三部分：A档是60亿台币定期贷款，B1档是40亿台币循环信贷，B2档是1亿美元循环信贷。B1和B2两部分加在一起不能超过40亿台币。

A档和B1档的贷款利率分别较台湾一年邮政储蓄利率加码46个和56个基点。B2档利率较三个月或六个月Libor加码135个基点。

针对B2档贷款，若台北的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor的利差超过30个基点，则借款人需要支付超过部分的利率。

银行受邀以三个层次参贷。承贷10亿台币或以上，担任主办行，有25个基点的前端费。承贷5-9.99亿台币，担任协办行，费率是12个基点。承贷3-4.99亿台币，费率是7个基点。

如果A档的资金提取率低于70%，或者是B1和B2两档的资金提取率低于50%，则需支付10个基点的承诺费。

A档贷款将分十次每半年不等额偿还：12%(1-2次)、13%(3-6次)、7%(7-8次)和5%(9-10次)。

B1和B2档贷款讲从第36个月开始偿还，分五次每半年等额偿还。

贷款以南茂科技的土地、工厂和机器设备为担保。