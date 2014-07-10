《热点透视》英国的并购法规虽然繁琐，但很适用

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole； 编译 郑茵

路透伦敦7月9日 - 在并购领域，无心失言也要付出代价。美国制药集团艾伯维 的执行长Richard Gonzalez本来宣称，股东“普遍支持”他以510亿美元收购英国同业Shire ，结果被迫把这话收了回去 。虽然这点差错不足以让这宗交易告吹，但也的确说明，Gonzalez在研究英国并购条例(UK Takeover Code)上花费的时间太少了。这件事同时也给人留下了艾伯维操之过急的深刻印象。

Gonzalez之所以在7月9日自食其言，原因在于他的说法缺乏书面证据，这不禁让人联想起围绕辉瑞 求购阿斯利康 产生的困惑。辉瑞似乎没搞明白，有多大余地对自己声称的“最后”报价进行调整，在遭到断然回绝后多快可以卷土重来。

这其中反映的，并不仅仅是英国人毫不通融的迂腐。收购条例就是要确保目标公司的所有股东都受到公平对待。毫无疑问，Gonzalez宣称获得“普遍支持”可能造成了一种声势，驱使还没拿定主意的投资者盲目跟风。

避免公司股票出现虚假走势，也很重要；如果做决定的依据是道听途说而不是确凿事实，这是实实在在的风险。虽然这看起来有点吹毛求疵，但监管机构不能忽略哪怕微不足道的地方，这才可以确保规章制度的有效性。

以全球标准来看，英国对外资收购本国企业仍明显持开放态度，即便在电力、供水以及汽车制造等比较关键或政治敏感的领域。这些规定在外人看来可能显得繁琐，但却可以避免法律纠纷，也让收购目标在数月内免遭围攻。如果收购者受阻于这套制度，那只能怪他自己，以及为他出谋划策的银行家和律师。

由于美国企业热衷于在欧洲收购，通过“倒置”的办法来避税，而英国显然是他们寻找猎物的地方，因此，美国企业势必继续想方设法破解英国并购条例。(完)