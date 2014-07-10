中国新债：国开行下周二将增发至多220亿元固息债，含一、三、五及10年

路透上海7月10日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(15日)招标增发四期固息金融债，总额不超过220亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债分别为国开行今年第18、第16、第9和第15期增发债。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、15、16及18期增发债
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发行上限 1/5年：各为60亿元；3/10年：各为50亿元
期限/计息方式 1/3/5/10年固息
招标时间 1/3年：7月15日上午9:30-10:30
5/10年：7月15日上午9:30-11:10
招标方式 均为单一价格(荷兰式)
缴款日 7月17日
起息日 1年：7月10日
3年：6月26日
5年：4月8日
10年：6月12日
分销期 7月16日-7月17日
上市日 1年：7月21日
3/5/10年：7月23日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完)
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(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)