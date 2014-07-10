中国新债：国开行下周二将增发至多220亿元固息债，含一、三、五及10年

路透上海7月10日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(15日)招标增发四期固息金融债，总额不超过220亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债分别为国开行今年第18、第16、第9和第15期增发债。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、15、16及18期增发债

--------------------------------------------------------------

发行上限 1/5年：各为60亿元；3/10年：各为50亿元

期限/计息方式 1/3/5/10年固息

招标时间 1/3年：7月15日上午9:30-10:30

5/10年：7月15日上午9:30-11:10

招标方式 均为单一价格(荷兰式)

缴款日 7月17日

起息日 1年：7月10日

3年：6月26日

5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 7月16日-7月17日

上市日 1年：7月21日

3/5/10年：7月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选 here (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)