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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 13:38 BJT

韩国经济：央行预计负产出缺口将于2015年下半年弥平

Shin Woon还称，第二季零售销售及服务业增长将较前季下降，主要因岁月号沉船事件产生的影响，导致公众人气恶化。

韩国央行将于7月24日公布第二季经济成长预估值。(完)

(编译 张涛/于春红; 审校 李婷仪/石冠兰)
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