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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 14:57 BJT

法国数据：5月工业生产较前月下滑1.7%，远逊于预期

路透巴黎7月10日 - 法国国家统计局周四公布数据显示，5月工业生产较前月下滑1.7%，远逊于预期。

接受路透调查的21位分析师平均预估为增长0.2%，预估值从下滑0.5%至增长1.2%不等。

该份报告显示，精炼及炼焦生产重挫8.4%，此外其他几乎各个行业均显现出疲弱。5月制造业产出下滑2.3%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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