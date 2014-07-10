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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 16:37 BJT

表格：英国5月全球商品贸易逆差92.04亿英镑，大于市场预期

路透伦敦7月10日 - 英国国家统计局周四公布贸易数据：

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

5月 4月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.204 -8.812 (-8.920) -8.75

对非欧盟贸易收支 -3.961 -3.876 (-3.783) -3.4

对欧盟28国贸易收支 -5.243 -4.936 (-5.137)

服务贸易收支 6.786 6.760 (7.081)

整体商品与服务贸易 -2.418 -2.052 (-1.839)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -7.916 -7.778 (-8.055)(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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