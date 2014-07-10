表格：英国5月全球商品贸易逆差92.04亿英镑，大于市场预期

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
路透伦敦7月10日 - 英国国家统计局周四公布贸易数据：
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
5月 4月 (前值) 预估
全球商品贸易收支 -9.204 -8.812 (-8.920) -8.75
对非欧盟贸易收支 -3.961 -3.876 (-3.783) -3.4
对欧盟28国贸易收支 -5.243 -4.936 (-5.137)
服务贸易收支 6.786 6.760 (7.081)
整体商品与服务贸易 -2.418 -2.052 (-1.839)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -7.916 -7.778 (-8.055)(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)