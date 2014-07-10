国际油市：布兰特原油在108美元附近，受美国汽油需求疲弱打压

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国8月原油期货 连续第10个交易日下跌，跌至101.78美元，比周三收盘低0.51美元。该近月合约料将录得1984年7月以来最长连跌。
美国原油下跌使得其与布兰特原油的价差CL-LCO1=R扩大至逾6美元，周三该价差触及近一个月最窄。
尽管伊拉克爆发内乱，但南部城市巴士拉的出口依旧，使得市场对伊拉克供应忧虑的担忧减轻。利比亚重启一油田，这将使得该国产量翻番。
野村的亚洲油气调研主管Gordon Kwan称，“油价因地缘政治因素获得的溢价已经抹平。我们可以预计油价会持稳。当前仅仅是市场噪音。”
“就中国而言，情况相当令人安心。上半年中国石油进口增长10%，这有利于经济。”
国际能源署(IEA)6月作出的预估显示，2014年中国日石油需求将增长35.5万桶或3.5%。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 ]即可撷取浏览
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。