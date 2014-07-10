国际油市：布兰特原油在108美元附近，受美国汽油需求疲弱打压

美国8月原油期货 连续第10个交易日下跌，跌至101.78美元，比周三收盘低0.51美元。该近月合约料将录得1984年7月以来最长连跌。

美国原油下跌使得其与布兰特原油的价差CL-LCO1=R扩大至逾6美元，周三该价差触及近一个月最窄。

尽管伊拉克爆发内乱，但南部城市巴士拉的出口依旧，使得市场对伊拉克供应忧虑的担忧减轻。利比亚重启一油田，这将使得该国产量翻番。

野村的亚洲油气调研主管Gordon Kwan称，“油价因地缘政治因素获得的溢价已经抹平。我们可以预计油价会持稳。当前仅仅是市场噪音。”

“就中国而言，情况相当令人安心。上半年中国石油进口增长10%，这有利于经济。”

国际能源署(IEA)6月作出的预估显示，2014年中国日石油需求将增长35.5万桶或3.5%。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻