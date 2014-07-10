《路透晚报》--7月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：准备用短期和中期政策工具引导利率--行长周小川

中国人民银行行长周小川周四表示，中国央行准备让政策利率引导市场利率，并正在为短期和中期利率准备两个或三个政策工具，而新的政策工具需要抵押品。央行将按照时间表推进利率市场化，两年内应该可以实现。同时，在情况允许时将减少对外汇市场的干预，增加人民币汇率弹性。

--《焦点》中国6月贸易数据平淡，完成全年目标任务艰巨

因内外需乏力，中国6月进出口增速均逊于预期；尽管下半年外贸形势会有所好转，但仍面临诸多不利因素，要实现全年7.5%的外贸增长目标任务艰巨。分析人士表示，下半年外贸仍需要政策面的支持，但效果料比较有限，由于发达国家自身也在进行经济结构的调整，其对新兴经济体的拉动作用已明显减弱，对于未来国内的出口不应有过高期待。

--中美关系：中国承诺减少外汇干预--美国财长

美国财政部长杰克卢周四表示，中国承诺将减少在汇市干预，准备提高外汇政策透明度。并且将加快迈向基于市场的汇率。

--中国经济：经济未完全复苏且资本流动异常，故很难停止干预汇市--财长

中国财政部部长楼继伟周三表示，在中国经济未完全复苏，资本跨境流动还不是很正常的情况下，很难不干预外汇市场。美国量化宽松政策有序退出是好事，但对发展中国家存在波动性影响，从而会给包括中国在内的一些国家在汇率管理上带来一些困难。

--中国经济：免征新能源汽车购置税，鼓励险资支持城镇化和棚改等--国务院

中国国务院周三召开常务会议，决定免征新能源汽车车辆购置税，并部署加快发展现代保险服务业，鼓励险资以多种方式支持城镇化、基建和棚改等，支持股票、债券市场发展。

--中国房地产：山东济南全面取消新房和二手房限购政策--报载

据山东齐鲁晚报周三稍晚报导，从周四起，济南市的新房与二手房限购政策将全面取消，且本地人和外地人购买均无套数限制。这是继内蒙古呼和浩特之后，中国又一个取消限购的城市。

--中国电力：新电改方案初步起草完成，鼓励社会资本投资配电--报载

中国新电力体制改革方案呼之欲出，上海证券报周四报导，“深化电力体制改革若干意见”第一稿已起草完成，今后拟按市场属性定位电网企业功能，鼓励社会资本投资配电业务，意味着输配电分开正式提上改革日程。

【金融】

--中港个股：中国银行未叫停人民币跨境转账业务，外管局亦没有入驻

中国银行先行先试的人民币跨境转账业务，近日被推上风口浪尖。中行有关人士周四对路透明确表示，该项业务不违规、不违法，因此不会叫停。而国家外管局一位官员称，人民币跨境业务由央行货币政策二司主管，外管局不会参与，“说外管局已入驻中行，肯定是假消息。”

--中港个股：中国平安旗下平安产险获准增资20亿元，资本金规模跃居第一

中国第二大寿险公司--中国平安保险旗下平安产险获得中国保监会核准，注册资本增加20亿元人民币至190亿元，资本金规模跃居国内财产保险业第一位。

【固定收益】

--《分析》中国央行正回购继续小步慢舞，经济显改善政策且行且看

中国央行本周正回购操作与上周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。

--中国货币市场：七天及隔夜利率小幅回落，大行出资意愿增强资金面稍好转

中国银行间市场周四主要回购加权利率多小幅回落。交易员表示，继资金面连续几日稍显紧势之后，今日在大行出资意愿略显增强的影响下，资金拆借难度有所缓解，同时央行公开市场连续净投放亦有助益，推动七天及隔夜品种略走低。

--中国债市动态：资金转好但现券稳势未改，下周公布GDP数据前难破僵局

中国银行间市场周四早盘现券僵持局面未改，尽管资金面开始好转，央行公开市场维持稳健操作，且贸易数据不佳显示经济回暖并非一帆风顺，但由于下周将公布二季度GDP等重磅数据，面对不确定性机构多看少动，这之前市场料难破僵局。

--新债招标：中国进出口行两期债结果基本符合预期，需求尚可

中国进出口银行周四招标的四个月贴现金融债和五年期固息债利率虽略低于二级，但与预期基本相符，因资金价格小跌，央行早间公开市场操作也较温和，两期债投标中规中矩，需求尚可。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期连升四日，贸易顺差仍处高位未明显推升做多热情

中国人民币兑美元即期周四连续第四日走升，但幅度不及中间价。今日中间价大幅跳涨122个点子，创下三个月半月新高。但早盘结购汇偏于均衡，10点出炉的数据显示贸易顺差仍处高位，但未明显提升人民币做多情绪，早盘仅小幅上涨，交投相对谨慎。

--离岸人民币：台湾将提高陆银发行宝岛债额度，再增逾100亿人民币--消息

台湾金融监管单位将提高大陆银行来台发行宝岛债额度，一位了解决策的人士周四表示，会依照人民币存款、发行者多样化等原则动态调整，依5月底人民币存款达2,900亿元计算，可供陆银发行宝岛债的新增额度将逾100亿元。

--香港金融：金管局于纽约时段再向市场注入25.96亿港元

据路透报价页面显示，香港金管局周三于纽约时段再向市场注资，金额约25.96亿港元，连同稍早周三当日共向市场注入45.34亿港元。

--中国经济：拟建的粤港澳自贸区将推动人民币、港元区内自由进出--报载

中国证券报周四报导，深圳和香港合作新路径已基本确定，其中，扩大对港金融开放有望成为重点；深圳方面将在拟建的粤港澳自贸区方案中提出多项深港金融合作建议，包括推动人民币、港元在园区内自由进出。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指走势乏力震荡近收平，后市料下试2,000点支撑

中国股市沪综指周四震荡近收平。今日公布的6月进出口数据逊于预期，大盘继前日大跌后回升乏力。分析师指出，今天大盘下跌动能有所缓解，但此前的反弹行情暂告一段落，调整仍将延续，后市仍需观察政策面进一步的动向。沪综指收报2,038.342点，跌0.270点或0.01%。

--台湾股市：收高创逾六年八个月高位，受美股弹升激励

台湾股市周四收高0.79%，创逾六年八个月高位。分析师指出，受到美股上日反弹激励，及金融股涨势持续，引领台股向上攻坚，表现明显优于其他亚股，短线料续为高档震荡格局，本周指数主交投暂看在9,400-9,600点。

--中国房地产：上海一纯宅地刷新全国单价“地王”纪录，由丽丰控股投得

中国单价“地王”纪录再次被刷新。上海黄浦区一宗纯宅地周三竞拍，由丽丰控股旗下东方动力以5.77亿元人民币价格胜出，溢价62.54%，考虑到要配建30%保障房，实际楼面价达85,513元/平方米，成为新的全国单价“地王”。

--中国个股：光大证券自营业务解禁，816自营乌龙事件影响逐步消除

因去年“816自营乌龙事件”而被暂停部分业务的光大证券股份有限公司近日自营业务被解禁，这意味着经过一年的整顿，因816事件所带来的部分业务受限等不利影响正逐步消除，其业务资质已全面恢复。

--中国新债：海通证券下周一起发行110亿元公司债，期限三、五年及10年

中国大型券商--海通证券周四公告，将于下周一(14日)起发行110亿元人民币固息公司债券，期限三年、五年及10年，初始发行规模分别为30亿元、50亿元及30亿元。

--《分析》需求疲弱以及中国隐性库存，导致锡价未能按预期上涨