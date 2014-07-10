《中国债市每日综述》一二级表现欠亮点，逊于预期的外贸数据影响有限

* 现券乏善可陈，新债招标中规中矩

* 外贸数据、温和正回购未对现券走向提供指引

* 料月中存款准备金清算退款将助益流动性改善

* 短期更重要的左右债市因素还在宏观基本面

路透北京7月10日 - 中国银行间债市周四一、二级表现中规中矩，缺乏亮点。交易人士指出，逊于预期的外贸数据、仍在小步慢舞的公开市场正回购操作均未能对现券走向提供指引。

他们认为，多重扰动叠加致近期资金承压，不过本月中料有一定量存款准备金清算退款，助力流动性改善；所以短期更重要的左右债市的因素还在宏观基本面。

中国进出口银行周四招标的四个月贴现金融债，和五年期固息债利率虽略低于二级，但与预期基本相符，需求尚可。

“市场还是没有什么方向性，长的利率债很缓慢的上，相对来讲感觉短融买盘稍多吧。”北京一银行交易员称，不排除短期市场有调整风险，没必要把自己放在一个险地，所以大家都很谨慎。

华中一银行交易员认为，6月CPI、进出口数据均对市场无明显影响，机构还是更关注下周公布的经济数据，“看能不能印证市场的预期，不过我觉得除非大幅低于预期，不然很难激发大家续追涨”。

因内外需乏力，中国6月进出口增速均逊于预期；尽管下半年外贸形势会有所好转，但仍面临诸多不利因素，要实现全年7.5%的外贸增长目标任务艰巨。

周四，中国人民银行行长周小川在第六轮中美战略与经济对话期间称，中国央行准备让政策利率引导市场利率，并正在为短期和中期利率准备两个或三个政策工具，而新的政策工具需要抵押品。

针对今日周小川的讲话，民生证券发布报告称，经济内生增长压力较大的情况下，央行仍会维持宽信用托底经济，但对货币端的投放力度预计转为中性，利率品牛景难现。

剩余期限约4.7479年的国开行固息债140209券最新报价对应收益率 为4.92%/4.84%，上日尾盘为4.90%/4.83%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.706元人民币，较上日结算价上涨0.05元，或0.05%。

**大行出资意愿增强资金稍好转**

中国银行间市场周四主要回购加权利率 走势趋稳。交易员表示，继资金面连续几日稍显紧势之后，今日在大行出资意愿略显增强的影响下，资金拆借难度有所缓解，同时央行公开市场连续净投放亦有助益。

他们并认为，资金面整体并无很大忧虑，机构对未来流动性仍不改平稳预期。

“今天感觉比昨天好借点了，大行差不多都在出，我借了点隔夜，“华南一银行交易员称，不过市场上长期资金供给还是很多，但貌似需求并不大。

上海一银行交易员亦认为，今日资金面明显感觉有所缓解，即便有新股等因素干扰，但是机构多未雨绸缪，所以市场需求亦较之前略有缓和；同时从七天、隔夜和14天品种同时在9点06分开盘来看，指导意味也比较明显。

今日还将有北特股份的新股发行，发行量2,667万股。 另外，东方电气 40亿元人民币可转债将于今日开始网上、网下申购。

华北一农信社交易员表示，我们到临近中午才平了头寸，因为质押信用债拆借相对难度大一点。不过短期限的资金品种相对还是有点紧俏，但已经明显好转很多，自昨天下午资金就有点松动，预计下午还有可能继续走松。

中国央行本周正回购操作与上周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,500.55亿元，较上日的9,267.65亿元回落；其中，今日隔夜品种成交6,377.87亿元，上日为6,438.70亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3258 3.3804 -5.46 6,377.87

七天 3.7825 3.7681 +1.44 1527.03

14天 4.1760 4.0533 +12.27 411.79

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0300 3.4900 -46.00 2,562.04

七天 3.6000 4.8800 -128.00 246.08

14天 3.8000 4.4100 -61.00 26.63

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3300 3.4000 -7.00 --

七天 3.7400 3.8000 -6.00 --

14天 4.1000 4.0300 +7.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3000 3.3510 -5.10 --

七天 3.7110 3.7360 -2.50 --

三个月 4.7438 4.7490 -0.52 --

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