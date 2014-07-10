香港热股：鸿福堂午盘继续受压，接连两天发生怀疑食品污染事件

路透香港7月10日 - 上市不足一星期的香港中式食物饮品连锁店--鸿福堂集团控股有限公司 ，周四午盘股价继续受压，因政府中午公布再发现鸿福堂一款汤品受致病菌污染。

在香港政府周三晚间公布发现一款饮品怀疑受致病菌污染后，鸿福堂周四早盘曾跌近8%至1.54港元后跌幅收窄，下午则再度掉头向下。香港时间14:42，该股跌6.59%，报1.56港元。

食物环境卫生署食物安全中心中午公布，继昨日鸿福堂有机黑豆豆浆样本含过量致病菌蜡样芽胞杆菌后，今日再发现属同一品牌的一个本地生产的中式汤品“杏汁金腿猪肺汤”样本含过量蜡样芽胞杆菌，并呼吁市民停止饮用受影响批次的同款汤品。

食物安全中心发言人称，检测结果显示，该杏汁金腿猪肺汤样本每克含30万个蜡样芽胞杆菌，经调查后发现与有机黑豆豆浆样本均源自同一间厂房，在同一星期内生产。生产商表示受影响批次产品已无存货，并已暂时停止生产该款产品。

他并说，“中心已向涉事的生产商发出警告，并指令涉事生产商检讨和改善生产流程。中心亦正考虑就相关的检测结果提出检控。”

蜡样芽胞杆菌普遍存在于环境中，可产生不同的毒素，引致致吐型（引致呕吐）和致腹泻型两类食物中毒。

鸿福堂上周五（4日）首日挂牌收市较招股价1.3港元高出32%，IPO集资2.05亿港元。（完）