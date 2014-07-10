中国股市：沪综指走势乏力震荡近收平，后市料下试2,000点支撑

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
路透北京7月10日 - 中国股市沪综指周四震荡近收平。今日公布的6月进出口数据逊于预期，大盘继前日大跌后回升乏力。分析师指出，今天大盘下跌动能有所缓解，但此前的反弹行情暂告一段落，调整仍将延续，后市仍需观察政策面进一步的动向。
沪综指 收报2,038.342点，跌0.270点或0.01%，上证A股今日成交840亿元人民币，上交易日为971亿元，较上一交易日减一成半。
“上证指数大跌之后，今天有所缓解，但运行位置在大跌底部，属于大跌之后的暂缓，并没有明确地止跌。2,000点上方已经徘徊很久，上行力量不足，很快再度考验2,000点支撑，下破的概率大增。”国信证券资深分析师闫莉称。
中银国际证券策略分析师周荣华表示，经济数据难以进一步持续改善以及7、8月份中报业绩披露期的业绩下行压力，将对股市带来调整的压力。
海关数据并显示，中国6月贸易差额为顺差316亿美元，路透调查中值为顺差350亿美元。海关总署发言人郑跃声表示，中国完成全年7.5%外贸增长目标仍是很艰巨的任务，预计下半年中国外贸增长将显着高于上半年，但仍面临诸多不利条件。
国务院总理李克强7月9日主持召开国务院常务会议，鼓励保险资金采取多种方式，支持新型城镇化、重大基础设施建设和棚户区改造等，支持股票、债券市场长期稳定发展。
周荣华对此表示，市场还在观望等待进一步的政策面具体措施，上述言论仅仅对投资者心理面有一定支撑。
沪深300指数 收报2,142.847点，跌0.27%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,133.0点，跌0.22%，成交367,513手。（完）
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)