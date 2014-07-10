《分析》新兴市场基金经理追逐企业获利，不因地域而画地自限

晨星(Morningstar)上月举行的年度投资会议中，Herro特别提到德国车商宝马汽车(BMW) 在中国营收大增、以及香港上市的普拉达(Prada) 从在华名牌包销售中收获丰厚利润。

根据第一季财报，普拉达该季度29%的净营收来自中国；而宝马在中国卖出的BMW、Mini和Rolls-Royce销量(108,143辆)比美国市场还要多33%，而且中国销量同比成长25%，美国市场仅增加3%。

根据汤森路透数据，Oakmark基金持仓中宝马占比约为3%。晨星数据显示，该基金三年年化回报率为11.92%，表现优于98%的海外大型股综合基金。

有时候，最佳押注是在传统新兴市场，不过却是在你意想不到的地方。

在伦敦挂牌的Hikma Pharmaceuticals ，是一家总部位于约旦、在中东及北美生产非专利药的顶级厂商。尽管它宣称要在遭受战争破坏的伊拉克开拓新市场，它也是新兴市场基金经理人的心头好。美国的New World Fund基金持仓占比第二的就是Hikma。

Hikma披露按地理分布的多个营收来源，打动了像Lovelace之类的基金经理人。根据财务声明，Hikma的2013年营收有46%是由美国市场所贡献。

“由于低劳动成本以及低税基，使得Hikma在产品定价以及取得市场份额方面都很具竞争力，”晨星分析师说。(完) (编译 龚芳/王洋/李婷仪 审校 田建华/石冠兰/朱晓军/孙茉莉)