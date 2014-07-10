全球金市：美元疲软扶助金价小幅上涨，关注印度对黄金进口税政策

上周公布的强劲美国就业报告引发较早升息的猜测后，黄金一直承压，不过美联储6月的会议纪录没有给出这样的暗示。

较高的利率会刺激投资者从黄金等非升息资产撤离资金。

“若黄金突破1,335美元的阻力位，则可能会一路升至1,380美元，”一贵金属交易商称，“美联储公布会议纪录后美元走低，提供了帮助。”

“人们关注今日印度是否会下调进口税，不过减税已经被市场消化。”

为了压低创纪录的经常帐赤字，印度去年采取措施来控制黄金进口，对进口实施了创纪录10%的关税。

印度总理莫迪领导的新政府稍早暗示，他们将放松限制，预期认为周四会有声明公布。周四印度政府将公布首次财政预算案。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1327.4 1.8 0.14

现货银 21.1 0.05 0.24

现货铂金 1507.3 10.6 0.71

现货钯金 871.47 3.27 0.38

COMEX期金 1328.4 4.1 0.31

COMEX期银 21.175 0.107 0.51

汇率

欧元/美元 1.3639

美元指数 80.045