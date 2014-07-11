重温稿-台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料在0.72%附近

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 标售标的：央行两年期存单
* 标售时间：周五(11日)
* 标售金额：100亿台币
* 预测区间：0.71-0.76%
* 受访机构：六家
路透台北7月10日 - 台湾央行将于周五标售100亿台币两年期定存单。路透调查显示，其加权平均得标利率料落在0.72%附近，较前次得标利率0.699%走高约2.1基点。
路透周四访谈六家金融机构，其中五家预估本次两年期存单加权平均得标利率将较集中在0.71-0.73%，另一家本土行库则预估将落在0.74-0.76%。
一大型银行交易人士指出，上周央行364天期存单得标利率高于预期，且较前次标售走高2.1基点，市场对一年期以上存单走扬预期存在，但对幅度较难拿捏，暂以2.1基点为估算标准，正好令预估利率落在0.72%。
“两年存单已进入升息循环，下标的人会往上写。”一位公股银行交易人士说。
市场资金调度人士多数认为，两年存单利率扬升力道与一年期大致相似，且该券的筹码只有100亿台币，即使银行端有资金去化的需求，亦难以完全满足，因此没有追价理由。
另位本土行库交易员指出，虽然市场对两年存单的扬升力道较为保守看待，但他认为两年期遭遇的升息风险较一年期更高，走扬的力道可能更甚一年期，因此预估均标或有机会走高至0.74%以上。
台湾央行上周五标售的1,200亿台币364天期定存单，加权平均得标利率为0.54%，高于市场预期的0.519%附近。
台湾央行此前的第二季底理监事会决议，连续三年维持重贴现率在1.875%不变，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，按月标售一次100亿台币额度。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。