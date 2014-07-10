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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 15:50 BJT

中美关系：中国承诺减少外汇干预--美国财长

路透北京7月10日 - 美国财政部长杰克卢周四表示，中国承诺将减少在汇市干预，准备提高外汇政策透明度。

美国国务务克里另外表示，中国及美国对于网络安全问题进行了坦率交流，同意继续进行磋商。

杰克卢及克里是在年度中美战略与经济对话结束后发表上述谈话。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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